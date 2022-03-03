المنطقة الحرة.. الحكومة تقرر نقلها من دمشق إلى ريفها

قررت الحكومة السورية نقل المنطقة الحرة من دمشق إلى مكان بديل بالقرب من المعضمية في ريف العاصمة مع بداية عام 2027.

وجاء القرار بناءً على مقترحات لتحديد العقود المبرمة مع المستثمرين في المنطقة الحرة بمدينة دمشق وضرورة تحديد موقع بديل لها.

وبحسب محافظ دمشق تم اختيار موقع منطقة المعضمية البالغة مساحته 235050 دونماً لاعتبارات عديدة كموقع بديل ومناسب لإنشاء منطقة حرة لمدينة دمشق مع بيان أن فترة الدراسة وتنفيذ المشروع تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات.

وأشارت البيانات إلى أن التكلفة الأولية لمشروع نقل المنـطقة الحرة تصل لحدود 100 مليار ليرة تشتمل على تنفيذ البنية التحتية والمباني الإدارية اللازمة لعمل المنطقة الحرة.

بينما يصل عدد المستثمرين بالمنـطقة الحرة في دمشق إلى حدود 450 مستثمراً معظمهم يعمل في قطاع الخدمات والتجارة وتم التعاقد معهم وفق نظام الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة.

وتقدم المنـطقة الحرة الأرض اللازمة بينما يقوم المستثمر بتنفيذ البناء على نفقته مقابل إشغال البناء لمدة 20 سنة في حال كان المستثمر صناعياً ولمدة 15 سنة في حال كان المستثمر تاجراً أو يعمل في قطاع الخدمات.