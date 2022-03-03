جريمة مروعة في مصر.. والسبب خلاف على صرف معاش !

أقدمت شقيقتان، في قرية نوسا الغيط التابعة إلى مركز أجا في محافظة الدقهلية بـ”مصر”، على قتل شقيقهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب خلافهما على صرف معاش يبلغ تقريباً 900 جنيه.

وروى محمد، ابن الضحية، تفاصيل الحادثة في مصر قائلاً: «كانت هناك خلافات سابقة بين والده وعمتيه اللتين أقدمتا على قتله، حيث أنهما كانا لا يتواصلان معه منذ فترة طويلة»، مبيناً أن «السبب وراء إنهاء حياة والده هو خلافهما على صرف معاش يبلغ تقريبا 900 جنيه».

وأوضح “محمد” أوضح أنه «غادر المنزل من أجل أن يحضر أحد دروسه التعليمية، ولكنه عندما عاد إلى المنزل مرة أخرى تفاجأ بما حدث»، قائلاً: «جيت من الدرس لقيت بابا غرقان في دمه وخدته بسرعة في توك توك وجريت بيه على المستشفى، وبعدها عرفت إن عمتي ضربت أبويا بالقلم واتلمت عليه هي وعمتي التانية هي وابنها وفضلوا يضربوا فيه، وجوز عمتي طلع المطواة وضرب أبويا 3 خبطات على دماغه».