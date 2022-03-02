شركة جينسيس تطلق سيارة جديدة بمواصفات مميزة

أطلقت شركة جينسيس الكورية الجنوبية لصناعة السيارات نموذجها الجديد (جي في 80) بمواصفات مميزة.

وأوضحت الشركة في بيان عبر موقعها الرسمي أن السيارة الجديدة جاءت بهيكل كبير الحجم يسير على عجلات بمقاسات 22 إنشاً كما تحتوي في داخلها على مقاعد مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد بالإضافة إلى شاشات بمقاس 2ر9 بوصات تعمل باللمس مشيرة إلى أن واجهة القيادة حصلت على شاشة كبيرة وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.

ولفتت جينسيس إلى أن (جي في 80) تتوافر فيها أنظمة أمان يمكنها التحكم بالفرامل تلقائيا في حالات الطوارئ ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث وأنظمة لتساعد على ركن السيارة دون تدخل السائق وكاميرات ترصد محيط الهيكل بالكامل.

أما ميكانيكياً فتتوافر السيارة بعدة أنواع من المحركات منها محركان توربينيان يعملان بالبنزين ومحركات ديزل توربينية.

