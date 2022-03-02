مراسلة حربية لقناة فرنسية: القوات الأوكرانية تقصف شعبها

02-03-2022

مراسلة حربية لقناة فرنسية: القوات الأوكرانية تقصف شعبها

أكدت الصحفية والمراسلة الحربية آن لور بونيل والمتواجدة في منطقة دونباس خلال مداخلة على قناة "سي نيوز" الفرنسية أن القوات الأوكرانية هي من تشن قصفا عنيفا على دونباس.

وردا على سؤال المذيع هل أن الضربات الجوية تشن من الجانب الأوكراني أو من الجانب الروسي، قالت آن لور بونيل "في الجهة التي أنا متواجدة فيها القصف تشنه الجهة الأوكرانية، الروس موجودون وسط البلاد في ناحيتي الشرقية وفي المكان الذي أنا موجودة به في دونباس".

وأضافت: "سأتوجه إلى دونيتسك والقصف هناك ينفذ من قبل السلطات الأوكرانية.. أنا آسفة أن أصدم المتابعين والجميع لكنها الحقيقة".

وتابعت قائلة: "أنا لست طرفا ولا أدافع عن بوتين لكنها الحقيقة، أنا قريبة من المدنيين.. أنا لا أتخذ موقفا.. ببساطة ما أقوله هو الحقيقة والواقع أن الجيش الاوكراني يقصف شعبه والأطفال من أشهر يعيشون في الملاجئ

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