02-03-2022
محمد بن راشد يطلق المدرسة الرقمية في 5 دول
أطلق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرحلة التشغيلية الأولى لمشروع "المدرسة الرقمية"، وذلك خلال فعالية خاصة عقدت في معرض "إكسبو 2020 دبي".
وتهدف المبادرة لتوفير فرص التعلم للاجئين والنازحين والطلبة في المناطق الأقل حظاً في دول مختلفة حول العالم، وكذلك للطلاب الذين يواجهون صعوبة الالتحاق بالمدارس النظامية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتشمل المرحلة التشغيلية الأولى لمشروع "المدرسة الرقمية" 5 دول هي مصر والأردن والعراق وموريتانيا وكولومبيا.
ومن المقدّر أن يستفيد من "المدرسة الرقمية" في عامها الأولى أكثر من 20 ألف طالب، ضمن رؤية تسعى إلى مضاعفة عدد الطلبة للوصول إلى مليون طالب منتسب للمدرسة خلال 5 سنوات، بحسب ما أوضحه محمد بن راشد عبر حسابه على موقع "تويتر".
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