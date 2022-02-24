محافظة دمشق تحدّد شروط تركيب الطاقة الشمسية على أسطح الأبنية

أكد مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق “نضال حافظ على “ضرورة تقديم طلب رسمي لتركيب الألواح الشمسية، لما تسبّبه العملية من مشاكل بين سكان البناء الواحد متعلّقة بملكيّة الأسطح المشتركة أو الخاصة”.

وأوضح “حافظ” أن “هذا الإجراء سيتم بشكل مؤقت ريثما تعلن محافظة دمشق عن أسس ومبادئ وشروط آلية تركيب الألواح الشمسية قريباً بعد دراستها”.

وأفاد “حافظ” حول المطاعم والفنادق وغيرها من المنشآت المهنية، أن “أغلب هذه المنشآت ملكيتها خاصة، ولكن من الأفضل تقديم الطلب للمحافظة لدراسة ارتفاع الألواح الشمسية وتركيبها بشكل غير مخالف”.

وأضاف: “هناك استغلال من قبل بعض الأشخاص تحت مبدأ تركيب شرائح الألواح الشمسية ضمن ارتفاعات مخالفة بغية بناء غرفة صغيرة تحتها”.

الجدير بالذكر أن بعض العائلات السورية لجأت في السنوات الأخيرة إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية بسبب الانقطاعات الطويلة والمتكررة للتيار الكهربائي، فاعتمدوا على أشعة الشمس لتغطية احتياجاتهم المنزلية والمهنية.

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