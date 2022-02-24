أب وابنه يضربان موظفين في مالية اللاذقية

أكد مدير مالية اللاذقية معن مرهج قيام شخصين من المراجعين بالاعتداء على اثنين من موظفي المديرية أثناء أداء عملهما، وتم إسعاف الموظفَين إلى المستشفى الوطني.

وأضاف مرهج: “تم تحرير ضبط شرطة أصولاً، والموضوع حالياً قيد المتابعة من الجهات المعنية، ليأخذ القانون مجراه”، مؤكداً تمسك المديرية بحقوق موظفيها، وواجباتهم تجاه المراجعين.

وأشار مرهج إلى وجود طرق إدارية وأطر قانونية معروفة للشكوى في حال إساءة الموظف لأي مراجع، موضحاً أن وزارة المالية خصصت رقم الواتس آب 0987013346 لاستقبال الشكاوى والاستفسارات من المواطنين على مدار 24 ساعة.

بدوره، كشف مصدر محلي في مدينة اللاذقية لـ “أثر” أنه خلال الدوام الرسمي اليوم قام اثنان من المراجعين _أب وابنه_ بضرب أحد الموظفين بدون أن يعرف أحد السبب، وعلى الفور تدخّل موظف آخر للتهدئة بينهم، إلا أنه تعرض للاعتداء هو الآخر، وقد تم فيما بعد إسعافهما للمستشفى.

وأكد المصدر أنه خلال اعتداء المراجعين على الموظفَين تم ضرب شابة ضربة خفيفة، على رأسها.

اثر برس