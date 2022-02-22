بعد الانباء عن اجراءات تعسفية بحق رجال أعمال.. المركزي يوضح

نشر مصرف سوريا المركزي توضيحاً للأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية، (ووصفها بـالمغرضة)، حول عمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووجود إجراءات تعسفية اتخذتها الهيئة بحق بعض رجال الأعمال.

وبين المركزي عبر بيانه: “تعمل الهيئة وفق الأطر التشريعية والقانونية التي أحدثت بموجبها على حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من الأموال غير المشروعة، وتسعى دوماً إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات المالية، مما يحدّ من المخاطر التي قد تحيط بتلك التعاملات.



وأضاف: “قامت الهيئة مؤخراً، وبناء على المعلومات الواردة إليها من العديد من الجهات ذات الصلة، بالتدقيق في بعض الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع العديد من أصحاب الفعاليات التجارية للتدقيق في الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات.

وتابع البيان: “وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة أن كوادرها تنفذ المهام الموكلة إليها بموضوعية وشفافية، وفي حال وجود أية شكوى أو إساءة يمكن التواصل مع وحدة التدقيق والمتابعة لدى الهيئة على رقم الهاتف 9985 التحويلة رقم 7106، أو التواصل مع السيد أمين سر الهيئة على الرقم المباشر 2237258، أو التقدم بشكوى أصولية للسيد رئيس الهيئة حاكم مصرف سورية المركزي عن طريق ديوان المصرف أصولاً.