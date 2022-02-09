الصين تنشئ أكثر من 1.4 مليون محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس

أنشأت الصين إجمالي 1.43 مليون محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس حتى نهاية عام 2021 وسط جهود البلاد لتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حسبما ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت الوزارة إن الرقم يمثل أكثر من 60 بالمئة من الإجمالي العالمي، مع وجود 10.1 محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس تخدم كل 10000 شخص في الصين، أي ما يقرب من الضعف منذ نهاية عام 2020.

وفي العام الماضي، بلغت استثمارات الصين في شبكات الجيل الخامس 184.9 مليار يوان (حوالي 29 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 45.6 بالمئة من استثمارات الأصول الثابتة في صناعة الاتصالات، بزيادة 8.9 نقطة مئوية عن العام الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن الصين ستحقق تقدما مطردا ومنظما نحو إنشاء خدمات شبكات الجيل الخامس وشبكات ألياف بصرية جيجابت في عام 2022.

ووفقا للائحة إرشادية صدرت العام الماضي، فإن الدولة تتطلع إلى أن يتجاوز عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس 560 مليونا بحلول عام 2023، وسيستمتع كل 10000 شخص في الصين بأكثر من 18 محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس.

