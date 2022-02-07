الحسكة.. تسويق أكثر من 11 ألفاً و500 طن من الخضار الشتوية

07-02-2022

الحسكة.. تسويق أكثر من 11 ألفاً و500 طن من الخضار الشتوية

بلغت كميات الخضار الشتوية المنتجة من قبل فلاحي محافظة الحسكة والمسوقة في أسواقها الداخلية 11 ألفاً و567 طناً من مختلف أصناف الخضار.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال أن عمليات إنتاج وتسويق الخضار الشتوية التي بدأت خلال شهر تشرين الأول الماضي مستمرة لتاريخه حيث ساهم إنتاج المحافظة من أصناف الخضار بتأمين حاجة الأهالي من هذه المواد الغذائية لافتاً إلى أن عمليات إنتاج وتسويق الخضار تستمر عادة خلال الشهرين القادمين ليبدأ الفلاحون بالتحضيرات اللازمة لزراعة الخضار الصيفية.

وتبلغ المساحة المزروعة بالخضار الشتوية للموسم الحالي 4020 هكتاراً موزعة على مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...