07-02-2022
الحسكة.. تسويق أكثر من 11 ألفاً و500 طن من الخضار الشتوية
بلغت كميات الخضار الشتوية المنتجة من قبل فلاحي محافظة الحسكة والمسوقة في أسواقها الداخلية 11 ألفاً و567 طناً من مختلف أصناف الخضار.
وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال أن عمليات إنتاج وتسويق الخضار الشتوية التي بدأت خلال شهر تشرين الأول الماضي مستمرة لتاريخه حيث ساهم إنتاج المحافظة من أصناف الخضار بتأمين حاجة الأهالي من هذه المواد الغذائية لافتاً إلى أن عمليات إنتاج وتسويق الخضار تستمر عادة خلال الشهرين القادمين ليبدأ الفلاحون بالتحضيرات اللازمة لزراعة الخضار الصيفية.
وتبلغ المساحة المزروعة بالخضار الشتوية للموسم الحالي 4020 هكتاراً موزعة على مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.
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