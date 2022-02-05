كيف انكشف مخبأ زعيم «تنظيم الدولة» ؟!

على مدار 26 شهراً التي قضاها كزعيم لتنظيم "الدولة"، ظل "أبو إبراهيم الهاشمي القريشي" بعيداً عن الأنظار، ولم يُصدر أي تصريحات أو مقاطع الفيديو مثل سلفه أبو بكــر البغدادي وقادة الجماعات الأخرى، كما لم يجر أي اتصال عام مما جعل من الصعب تتبعه.

لكن في الأسابيع الأخيرة، كسر القريشي هذا الغطاء عندما شن هجوم عناصر التنظيم على سجن غويران في مدينة الحسكة شمال سوريا لتحرير عناصره المحتجرين هناك، بحسب ما قاله مسؤولون أمنيون غربيون لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال أحد المسؤولين الأمنيين إن «عملاء مكافحة الإرهـاب الغربيين تلقوا معلومات تفيد بأنه "متورط شخصياً في الهجوم على السجن"».

وأكد المسؤول الأمني أنه في الوقت نفسه تقريباً، رصدت المخابرات العراقية، التي لديها مخبرين في معسكرات اعتقال عناصر التنظيم في سوريا، وجوده أثناء تحركه في محافظة إدلب السورية وأرسلت المعلومات إلى التحالف الدولي.

وأضاف المسؤول الأمني الذي اطلع على الجهود المبذولة لتعقبه، إن «الخوف من القتل أصاب القرشي بالإحباط وعدم القدرة على التحرك، لذلك أراد تحقيق إنجاز».

وكان مسؤول عراقي رفيع قال، الخميس، إن «بلاده ساهمت في الجهد الاستخباري الذي قاد إلى مقتل القرشي».

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن في وقت سابق مقتل زعيم التنظيم خلال مداهمة نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا خلال الليل.

وقال مسؤول أمريكي إن القريشي مات كما فعل البغدادي بتفجير قنبلة ليقتل هو وأفراد عائلته بينهم نساء وأطفال مع اقتراب القوات الأمريكية.

إلى ذلك، دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن مقتل مدنيين خلال عملية نفذتها قوات أمريكية خاصة في شمال غربي سوريا، وأسفرت عن مقتل "القريشي".

بدورها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، مقتل 6 أطفال على الأقل وإصابة طفلة بجروح بالغة في بلدة أطمة بريف إدلب، خلال العملية الأمريكية، كما وثّقت «أضراراً جسيمة بالمناطق المأهولة بالمدنيين».