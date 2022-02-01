اعتمدوا اسم القهوة السعودية بدلا من العربية

أصدرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية أمس تعميماً يفرض على المقاهي والمطاعم تحويل اسم القهوة العربية إلى القهوة السعودية.

وجاء في التعميم، أن على جميع الجهات المعنية اعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلاً من القهوة العربية في قائمة المنتجات التي تقدمها لعملائها.

وفيما لم يتم تحديد نوع معين للقهوة في التسمية، أكدت الوزارة عدم استخدام اسم القهوة السعودية كاسم تجاري أو علامة تجارية، وإنما الاسم يطلق بشكل عام على جميع القهوة العربية.

يشار أن هذا ‏الإجراء بتسمية القهوة بهذا الاسم، يأتي بعد إطلاق وزارة الثقافة السعودية وصف "عام القهوة السعودية" على العام 2022.

الإجراء السعودي، قوبل باعتراض من مغردين ونشطاء، حيث قالوا إن التسمية يجب أن تكون تبعاً لبلد المنشأ أو مصدر المواد الخام.

ولفت البعض إلى أن أصل القهوة العربية "يمني"، بحسب مصادر تاريخية، وقد اتتقلت زراعتها إلى اليمن من إثيوبيا.

في المقابل، ردّ سعوديون بأن طريقة الإعداد هي الأساس في التسمية، وليست في بلد المنشأ، كما أكد بعضهم أن المملكة غرست نحو 400 ألف شجرة بن عام 2021.