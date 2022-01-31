الإمارات تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه أراضي الإمارات، في ثالث هجوم يُشن على الدولة الخليجية هذا الشهر.

وقالت الوزارة عبر تويتر إن عملية الاعتراض لم ينجم عنها أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ في مناطق غير مأهولة بالسكان، دون أن تحدد تلك المناطق.

ولاحقاً، أعلنت الوزارة تدمير المنصة التي أطلِق منها الصاروخ في اليمن.

وفيما تواردت أنباء عن توقف الحركة الملاحية في مطارات الإمارات نتيجة الاستهداف، أعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتي أن الحركة الجوية تسير بشكل طبيعي في البلاد، ولم تتوقف الرحلات نتيجة اعتراض الصاروخ.

ويتزامن الاستهداف الصاروخي مع زيارة يقوم بها الرئيس "الإسرائيلي" إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات، وهي الأولى منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الطرفين.

وبهذا الخصوص، أصدر مكتب "هرتسوغ بياناً، أكد فيه أن "الرئيس سيواصل زيارته إلى الإمارات"، رغم حادثة الاعتراض الصاروخي.

وكانت أبوظبي أعلنت الإثنين الماضي أنّ دفاعاتها اعترضت ودمّرت صاروخين بالستيين أطلقهما الحـ.وثيون من اليمن، ووقع الهجوم بعد أسبوع على مقـ.تل 3 أشخاص في هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ على أبوظبي.

