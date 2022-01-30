569 ألف هكتار مزروعة بالشعير والقمح بالحسكة

بلغت المساحة النهائية المزروعة بمحصولي القمح والشعير في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي بمحافظة الحسكة والتي بدأت مطلع تشرين الأول الماضي رياً وبعلاً 569 ألف هكتار.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال أن المساحة توزعت على 90 ألف هكتار قمح مروي و233 ألفا و900 هكتار قمح بعل فيما بلغت مساحة الشعير المروي 13 ألفاً و200 هكتار والشعير البعل 231 ألفاً و900 هكتار.

ولفت المهندس بلال إلى أن المساحة المنفذة من المحصولين لم تصل إلى ما هو مخطط من اللجنة الزراعة الفرعية لعدة أسباب أهمها انحباس الأمطار وقلة الهطل المطري خلال تشرين الأول والثاني ما أثر في تنفيذ زراعة المحصولين بالنسبة للمساحات البعلية.

ووفق الخطة الزراعية الفرعية لزراعة محصولي القمح والشعير للموسم الشتوي الحالي في محافظة الحسكة فإن المساحة المخططة لزراعة القمح البعل تبلغ 440000 هكتار والقمح المروي 109951 هكتارا والشعير البعل 400000 هكتار والشعير المروي 20734 هكتاراً.