رصد موجات راديو غامضة من الفضاء

نشرت مجلة "نيتشر" الأمريكية دراسة حديثة، أجراها عدد من علماء الفلك الراديوي، تؤكد رصد جسم غامض في الفضاء عام 2018، يصدر موجات راديو إشعاعية، تتكرر كل 20 دقيقة، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز".

وبحسب ناتاشا هيرلي ووكر، عالمة الفلك الراديوي في المركز الدولي لأبحاث الفلك، فإن الأمر كان مخيفاً للعلماء في البداية، لأنه لا يوجد شيء معروف حتى الآن في الفضاء يقوم بمثل هذا السلوك.

وأضافت أنه رغم الطبيعة غير العادية للإشارة، فإن فريقها يعتقد أن مصدر الصوت قد يكون كوكباً أو شيئاً متحركاً، وليس حضارة متقدمة تقنياً، لذلك كان الترجيح أن يكون نجماً ميتاً، يقع على بعد أكثر من 4000 سنة ضوئية من الأرض، ويدور في مجال مغناطيسي فائق القوة.

وتابعت "الدورات المدارية، أي الزمن المستغرق لدوران جرم حول جرم آخر، المكونة من 20 دقيقة ممكنة"، ولكن "لا يوجد نموذج ينتج مثل هذا الانبعاث الراديوي الساطع من جسمين يدوران حول بعضهما البعض بهذه الدقة، وأي نموذج من شأنه أن ينتج موجات راديو سينتج أيضاً انبعاث أشعة سينية لا نراها".

وقد يؤدي هذا الاكتشاف إلى "فهم أفضل لنظريات التطور التي تحيط بحياة النجوم الضخمة وموتها"، كما تقول ناتاشا وفريقها الذي نشر الدراسة الأربعاء الماضي.