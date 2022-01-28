زوكيربيرغ يعلن عن ميزة جديدة في ماسنجر

28-01-2022

زوكيربيرغ يعلن عن ميزة جديدة في ماسنجر

ماسنجر

أعلن مؤسس موقع "فيسبوك" الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكيربيرغ عن تحديث جديد عبر محادثات "ماسنجر فيسبوك"، تمكن المستخدمين من استقبال إشعار إذا تم التقاط صورة "لقطة شاشة" للمحادثة، إضافة إلى وجود ملفات gif وإضافات جديدة عبر الدردشات المشفرة.

ونشر زوكربيرغ عبر حسابه على "فيسبوك" صورة من إحدى الدردشات، والتى يظهر فيها الإشعار الخاص بالتقاط صورة للمحادثة التى بين المستخدمين.

وبحسب مواقع مختصة بالأمن السيبراني، فإن "ماسنجر" كان يرسل في السابق إشعاراً إلى المستخدمين عندما يأخذ شخص ما لقطة شاشة لرسالة تختفي، مما قد يجعل هذا الإعلان متأخراً بعض الشيء. 

لكن في الحقيقة يوجد اختلاف واحد مهم للغاية، وهو أن التحديث الجديد يتيح الميزة في نظام (E2EE) للتشفير، والذي يقدم خصوصية وأمان أفضل في المحادثة، حيث يمكن للمستخدمين المتصلين فقط قراءة الرسائل، ومنع التنصت المحتمل.

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