تجاوزت المتر في بلدة خضر .. الثلوج تغطي أرجاء محافظة القنيطرة

27-01-2022

تجاوزت المتر في بلدة خضر .. الثلوج تغطي أرجاء محافظة القنيطرة

ثلج

غطت الثلوج أرجاء محافظة القنيطرة بعد اشتداد فعالية المنخفض ليل أمس و زيادة الهطلات الثلجية ، و قد وصلت سماكة الثلوج نحو متر في بلدة حضر و محيطها بريف المحافظة الشمالي و التي ترتفع عن سطح البحر نحو 2814 م و كذلك الامر بالنسبة لبلدات جباتا الخشب و طرنجة و عين التينة المطلة على بلدة مجدل شمس المحتلة ، في حين تتناقص سماكة الثلوج كلما اتجهنا جنوبا حيث بلغت في خان أرنبة و مدينة البعث 15 - 20 سم و في بلدة نبع الصخر بريف القنيطرة الجنوبي تراوحت بين 5-10 سم ، في ظل انخفاض بدرجات الحرارة إلى ما دون الصفر و بأجواء شديدة البرودة مع وجود رياح قوية .

و باشر مجلس بلدة جباتا الخشب أعمال فتح الطرقات الرئيسة في البلدة ، اما بلدة حضر ففي حالة شلل كامل و بدون حركة و في انتظار وصول آليات المحافظة للبدء في فتح طرقاتها !؟


الوطن

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