تأجيل الامتحانات في فرع جامعة الفرات بالحسكة

أجل فرع جامعة الفرات في الحسكة الامتحانات الجامعية في كليات ومعاهد محافظة الحسكة حتى السادس من شهر شباط القادم.

وبين مدير فرع الجامعة في الحسكة الدكتور جمال العبدالله أن هذا التأجيل هو الثاني لامتحانات الدورة الفصلية الأولى للكليات الجامعية والمعاهد التابعة لجامعة الفرات في محافظة الحسكة وذلك جراء حالة الفوضى الحاصلة في محيط سجن الثانوية الصناعية.

ودمر طيران الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” المرتبطة به على مدى الأيام الأخيرة عدداً من الأبنية في محيط سجن الثانوية الصناعية بذريعة تحصن فارين من السجن فيها من بينها مبنى كليتي الاقتصاد والهندسة المدنية ومعهد المراقبين الفنيين ومقر فرع الجامعة.