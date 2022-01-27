روسيا: جنود الجيش السوري يتلقون تدريبات مكثفة ويجيدون القتال بمهارة

أفاد تلفزيون القوات المسلحة الروسية عن تدريبات لأفراد القوات المسلحة السورية في محافظة درعا.

وتشمل التدريبات التي يتلقاها الجنود السوريون تحت إشراف موفدي القوات المسلحة الروسية، التدريب على الرماية.

ويطلق المتدربون النار على أهداف فريدة من نوعها منها دبابة ألمانية من دبابات الحرب العالمية الثانية. ولا يعرف أحد كيف وصلت إلى سوريا. وقيل في إحدى الروايات إنها نُقلت إلى سوريا من أفريقيا الشمالية.



ويولي المدربون اهتماما خاصا لتدريب الجنود على تقديم المساعدة الطبية للجرحى وإجلاء الجرحى من ميدان القتال تحت نيران العدو.

ويتمكن المتدربون من تنفيذ المهام المطروحة عليهم، كما أشار إلى ذلك المدربون.

وذكر تلفزيون “زفيزدا” نقلا عن المدربين، أن التدريبات مكثفة إلى درجة يتعلم المتدرب معها الرماية بشكل جيد والتصرف الصحيح على أرض المعركة في شهر واحد.

