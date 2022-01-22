تعرّف على أحدث كاميرات «canon» الاحترافية

رفعت شركة Canon اليابانية الستار عن أحدث نموذج من كاميرات EOS المخصصة لعشاق التصوير الاحترافي، التي جاءت بهيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك وألياف الكربون، وجُهزت بمنافذ وملحقات تساعد على وصلها مع مختلف أنواع مصابيح الإضاءة الخارجية والميكروفونات والشاشات.

وحصلت كاميرا EOS R5 C الجديدة على مستشعر بصري بدقة 45 ميغابيكسل، ومعدل ISO يصل إلى 51200 ما يسمح لها بالتقاط صورة عالية الدقة في الظلام، وتقنيات التركيز البؤري التلقائي Dual Pixel CMOS AF لتسهيل التصوير أثناء الحركة، كما أنها تدعم تحويل ترميز PQ و HLG.

وتميزت هذه الكاميرا أيضاً بدعمها تقنيات Canon XF-AVC وHDR، وتقنيات Dual Pixel autofocus ، كما أن لها القدرة على توثيق فيديوهات بدقة 8K بمعدل 60 إطار في الثانية، بالإضافة إلى تقنيات Cinema RAW Light.

وستبدأ Canon بطرح الكاميرا الجديدة في الأسواق العالمية قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري بأسعار تبدأ من 2500 دولار.