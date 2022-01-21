هروب سجناء داعش من سجون "قسد"

ذكرت وسائل إعلام محلية أن عدداً من عناصر "تنظيم الدولة"، من سجن تسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية" في الحسكة، وذلك بعد يوم على تفجيرين وقعا أمام بوابات السجن.

وقالت وكالة "سانا" أن هناك أنباء عن «هروب عدد من إرهابيي "التنظيم" من سجن الثانوية الصناعية الذي تسيطر عليه ميليشيا "قسد" في الحسكة».

ويوم أمس أفادت «سانا» بأن سيارتين مفخختين انفجرتا على التوالي عند بوابات سجن الثانوية الصناعية في الحسكة، تلا ذلك سماع إطلاق نار كثيف داخل السجن ومحاولات هروب لعناصر التنظيم.

بالتوازي مع ذلك كان الطيران الحربي الأمريكي يحلّق بكثافة في أجواء الحسكة، وعلى ارتفاعات منخفضة فوق السجن وتم إطلاق قنابل مضيئة.

في السياق، أعلنت "قسد"، أنها تتعامل مع «استعصاء جديد» ومحاولة فرار نفذها إرهابيو التنظيم المعتقلين في سجن غويران بالحسكة بالتزامن مع تفجير سيارة مفخخة من قبل خلايا التنظيم بالقرب من مؤسسة "سادكوب" لتخزين وتوزيع المواد البترولية والقريبة من السجن.