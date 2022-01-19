وزير المالية: لدينا وضع غير سليم ولسنا في بحبوحة

قال وزير المالية كنان ياغي في حديثه لمؤسسة الوحدة اليوم: رفعنا خلال الأشهر الماضية مشروعاً لرفع بوليصة تأمين للمتقاعدين ونتحمل حوالي ٩٠% واليوم نعمل على إطلاق بوليصة تأمين زراعي بالحد الأدنى من التكلفة وكذلك تأمين الأخطاء الطبية نعمل بها مع وزارة الصحة والهيئات الطبية، و كلما كان هناك فائض أو إيراد جديد يوجه نحو بند الرواتب و الأجور .



وأكد ياغي: الحكومة تعمل بتوجيه دقيق وواضح و كلما كان هناك إيراد إضافي نوجهه نحو الرواتب والأجور والإيرادات الضريبية لاتزال دون المستوى المطلوب، يوجد تهرب كبير ومن خلال الربط والأتمتة تتم معالجة هذا الموضوع والضريبة هي مال عام لايصرف بند إلا في مجال التعليم والصحة والخدمات ولذلك التهرب الضريبي يصل لمستوى سرقة المواطن والضريبة الموحدة على الدخل و المبيعات هو ما تقوم به الوزارة حالياً و سيشهد العام الحالي نظاماً ضريبياً واضحاً و شفافاً.



أما فيما يتعلق باستبعاد بعض الشرائح من الدعم هناك شرائح من كبار المكلفين من رجال الأعمال والصاغة مثلاً والمستثمرون هل هم بحاجة إلى دعم سكر ورز ..؟وهناك حسب دراسات هيئة التخطيط تقول إن الغني يستهلك أضعاف الدعم من الشرائح المتبقية وأي توفير سيتوجه إلى أصحاب الدخل المحدود عمالاً وفلاحين، وبعض الشرائح الهشة لا يمكن لأحد أن يقترب من دعمها ،اليوم لدينا وضع غير سليم ولسنا في بحبوحة وهذا ما يستلزم الترشيد في الدعم، ولدينا مشروع مرسوم لخفض الحد الأدنى من الضرائب فقط ٥% لذوي الدخل المحدود.



وأضاف ياغي: مقاربة جديدة لتطبيق نظام الفوترة و الذي هو من اختصاص وزارة التجارة الداخلية إضافة لنظام الدفع الإلكتروني و يعتبران أساس تنظيم التهرب الضرىيبي. وان حجم الترهل و الفساد كبيراً جداً في مديرية الجمارك و نعمل جاهدين للحدِّ منه وبدأنا، وفي كل يوم هناك كف يد.





وكشف ياغي أن هناك إجراءات جديدة وقريبة لرفع السقوف.

