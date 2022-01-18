قتلى وجرحى بسبب زلزال قوي في أفغانستان

ضرب زلزال غرب أفغانستان أمس الاثنين، موقعاً ما لا يقل عن 26 قتيلاً، معظمهم جراء انهيار أسقف منازلهم، وفق حصيلة جديدة نشرتها السلطات المحلية.



وقال "باز محمد سرواري" الناطق باسم مقاطعة بادغيس، التي ضربها الزلزال: "إن هناك خمس نساء وأربعة أطفال من بين الأشخاص الـ 26 الذين قتلوا في الزلزال"، موضحاً أن أربعة آخرين أصيبوا.

وأضاف أن الزلزال بقوة 5,3 درجات وفقاً لمرصد الزلازل الأميركي، قد يكون أوقع مزيداً من الضحايا.

يأتي الزلزال في وقت تشهد فيه أفغانستان وضعاً إنسانياً كارثياً، أججته موجات الجفاف الشديدة خلال العام، والتي أثرت بشكل خاص على المقاطعات النائية والريفية مثل بادغيس.