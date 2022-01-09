وزير خارجية طالبان يزور إيران

زار وزير خارجية طالبان "أمير خان متقي" إيران، السبت، لبحث ملف اللاجئين الأفغان والأزمة الاقتصادية المتنامية، في أول زيارة من نوعها للبلد المجاور منذ استيلاء الحركة على السلطة في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان عبد القهار بلخي على تويتر إن: "الزيارة تهدف لإجراء محادثات في قضايا سياسية واقتصادية وعبور اللاجئين بين أفغانستان وإيران".

يذكر أن إيران على غرار دول أخرى لم تعترف بالحكومة الجديدة التي شكلتها طالبان بعد توليها السلطة إثر الانسحاب الأمريكي في منتصف آب الماضي.