الإمساك بنمر في العراق

عثرت السلطات في محافظة دهوك شمال العراق أمس الجمعة على نمر وقع بفخ في إحدى القرى الجبلية، وأرسلته إلى حديقة حيوانات في مدينة دهوك، حيث بترت إحدى قوائمه، كما أعلن مسؤولون لوكالة فرانس برس، في ظهور نادر لمثل هذا النوع من السنوريات.

وبحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس، فإن شرطة حماية البيئة تبلغت بالعثور على النمر، بعدما وقع بفخ في قرية زيرزة في المحافظة نصبه السكان بعدما التهم 25 من خرافهم.

وتطلّب الأمر محاولتين للإمساك بهذا النمر، ونوعه نمر فارسي يبلغ من العمر نحو 5 سنوات، ويزن نحو 100 كيلوغراماً.