اوميكرون: يلغي احتفالات ليلة رأس السنة بعدة دول أوروبية

01-01-2022

اوميكرون: يلغي احتفالات ليلة رأس السنة بعدة دول أوروبية

“اوميكرون” يلغي احتفالات ليلة رأس السنة بعدة دول أوروبية

حسب “وكالات ” أعلنت العديد من الدول الأوروبية حالة الاستنفار لمواجهة متحور أوميكرون وألغت احتفالات رأس السنة إثر الارتفاع غير المسبوق بعدد الإصابات.

“ألمانيا والبرتغال” قررتا فرض قيود جديدة لما بعد عطلة عيد الميلاد. وفرضت” هولندا” حجراً صحياً شاملاً أما “فرنسا” فقد ألغت عروض الألعاب النارية والاحتفالات بحلول السنة الجديدة على جادة الشانزليزيه.

وأعلنت” بريطانيا” حالة الاستعداد لمواجهة موجة محتملة من مرضى متحور أوميكرون.

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