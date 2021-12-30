إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات ضخمة على حدود الأردن

ألقى الأمن السوري القبض على مهربي مخدرات، أثناء نقلهم شحنة ضخمة نحو الحدود الأردنية.

وذكر مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن العملية تمت بعد رصد ومتابعة دقيقين لتحركات المهربين، حيث ألقي القبض على بعض المهربين أثناء عملية التهريب، فيما لاذ آخرون بالفرار.

وتقدّر الكمية التي تم ضبطها، بحسب المصدر، بمئات الكيلو غرامات من مادة الحشيش المخدر، إضافة لعشرات آلاف الحبوب من مادة الكبتاغون.

يشار إلى أن القوى الأمنية السورية أحبطت في 11 من الشهر الجاري محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات عند الحدود الأردنية.