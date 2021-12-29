السورية للاتصالات تزود 62 وحدة نفاذ بأنظمة تغذية بالطاقة الشمسية

كشفت الشركة السورية للاتصالات أنها تعمل حالياً على تركيب ألواح طاقة شمسية لـ 62 وحدة نفاذ ضوئية موزعة على مختلف فروع الاتصالات بالمحافظات، وذلك لضمان استمرار خدمات الاتصالات والإنترنت، وبينت الشركة أنه من المتوقع الانتهاء منها خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام القادم.

وأضافت السورية للاتصالات أنها انتهت من تركيب ألواح طاقة شمسية لـ 54 وحدة نفاذ في عدد من المحافظات، مؤكدة وجود خطة لتغذية كافة وحدات النفاذ الضوئية المتبقية بالطاقة الشمسية بشكل مرحلي تباعاً.