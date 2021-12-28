احتجاجات على ممارسات ميليشيا (قسد) في الحسكة

خرج أهالي حي الزهور جنوب مدينة الحسكة بمظاهرة احتجاجية ضد الممارسات القمعية لميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي ولا سيما إجبار الشبان على الانضمام القسري للقتال في صفوفها إضافة إلى سرقة المشتقات النفطية وحرمان الأهالي منها.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل أن “أهالي حي الزهور في الحسكة خرجوا بمظاهرة احتجاجية ضد ميليشيا “قسد” وممارساتها الترهيبية بحقهم وإقدامها على ملاحقة الشبان لسوقهم إلى التجنيد القسري للقتال في صفوفها إضافة إلى سرقة مسلحي الميليشيا للمشتقات النفطية كالغاز والمازوت والمواد الغذائية الأساسية من أرز وسكر وقمح وبيعها لمنفعتهم الشخصية وحرمان الأهالي منها”.

وتقوم ميليشيا “قسد” ضمن المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية بدعم من الاحتلال الأمريكي بممارسات قمعية ترهيبية بحق سكان هذه المناطق عبر الخطف والتجنيد الإجباري للزج بالشباب في جبهات القتال في إطار مخططاتها