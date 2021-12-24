أكدت شركة "كرونشتاد" للصحفيين أمس، اكتمال بناء أول مصنع روسي لإنتاج الطائرات المسيرة بالقرب من العاصمة موسكو.

وقالت الشركة "تم الانتهاء من أعمال البناء في مبنى الإنتاج لأول مصنع متسلسل متخصص للمركبات الجوية غير المأهولة كبيرة الحجم في روسيا، واستمر البناء من نيسان إلى كاون الأول 2021 وهذا هو أول مصنع للطائرات تم بناؤه في روسيا المعاصرة".

ويحتوي المصنع على ثلاث ورش عمل: قسم تصنيع الأجزاء والأدوات وقسم الطلاء، بالإضافة لقسم التجميع النهائي، وسينتج على وجه الخصوص طائرات "أوريون" و"سيريوس" الهجومية ونوعين آخرين من الطائرات المسيرة.

يذكر أن "أوريون" تنتمي إلى فئة الطائرات المسيرة للارتفاعات متوسطة وبعيدة المدى، حيث يبلغ أقصى وزن للإقلاع 1150 كغ، وسرعة طيرانها 200 كيلومتر في الساعة ، وأقصى ارتفاع طيران لها سبعة كيلومترات، ويمكن للطائرة البقاء في الجو لمدة تصل إلى يوم واحد، أما كتلة الحمولة القصوى للطائرة فهي 200 كيلوغرام.