فوائد خارقة لاستعمال بيكربونات الصوديوم للجسم

21-12-2021

فوائد خارقة لاستعمال بيكربونات الصوديوم للجسم

فوائد خارقة لاستعمال بيكربونات الصوديوم للجسم

بيكربونات الصوديوم من المركبات الكيميائية. ويطلق عليه أيضاً اسم ” صودا الخبز”. وهو عبارة عن مسحوق بلوري قلوي لونه أبيض يذوب بالماء. ولا يتحلل بالكحول.


فوائده للجسم خارقة:

يُعالج الحكة والطفح الجلدي.

يُزيل رائحة الشعر الكريهة خاصة أصحاب الشعر الدهني.

يُزيل رائحة الجسم الكريهة أو رائحة العرق.

يُحسن من تفاوت لون البشرة.

يُعالج ويقلل من حروق الشمس.

يُكافح حبوب الشباب والبثور.

تبييض الأسنان.

التخلص من القشرة.

علاج فطريات الأظافر.

علاج عسر الهضم وآلام المعدة.

علاج لسعات الحشرات.

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