21-12-2021
فوائد خارقة لاستعمال بيكربونات الصوديوم للجسم
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بيكربونات الصوديوم من المركبات الكيميائية. ويطلق عليه أيضاً اسم ” صودا الخبز”. وهو عبارة عن مسحوق بلوري قلوي لونه أبيض يذوب بالماء. ولا يتحلل بالكحول.
فوائده للجسم خارقة:
يُعالج الحكة والطفح الجلدي.
يُزيل رائحة الشعر الكريهة خاصة أصحاب الشعر الدهني.
يُزيل رائحة الجسم الكريهة أو رائحة العرق.
يُحسن من تفاوت لون البشرة.
يُعالج ويقلل من حروق الشمس.
يُكافح حبوب الشباب والبثور.
تبييض الأسنان.
التخلص من القشرة.
علاج فطريات الأظافر.
علاج عسر الهضم وآلام المعدة.
علاج لسعات الحشرات.
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