اليونيسكو تدرج القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني

أدرجت منظمة اليونيسكو اليوم القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني وذلك خلال اجتماع الدورة السادسة عشرة للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي اللامادي في فرنسا.

وعقب صدور القرار أصدرت وزارة الثقافة بياناً قالت فيه إنه مع هذا الإعلان يضاف إلى التراث الإنساني العالمي جزء من ثقافة وتراث المجتمع السوري العريق وهي خطوة إضافية لحماية وصون الهوية الوطنية مؤكدة أن القدود الحلبية مرآة لعمق وأصالة الهوية الفنية السورية.

وباركت وزارة الثقافة لسورية وجميع السوريين إدراج القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني في منظمة اليونيسكو، معبرة عن شكرها لأبناء الوطن المحبين لقدودهم الحلبية لدعمهم تسجيلها على لائحة التراث الإنساني.

ووجهت الوزارة الشكر للأمانة السورية للتنمية على جهودها الكبيرة في إعداد ملف القدود ومتابعته في منظمة اليونيسكو.