قذائف الاحتلال التركي تخرج محطة تحويل كهرباء تل تمر من الخدمة

14-12-2021

قذائف الاحتلال التركي تخرج محطة تحويل كهرباء تل تمر من الخدمة

قذائف الاحتلال التركي تخرج محطة تحويل كهرباء تل تمر من الخدمة

أعلنت وزارة الكهرباء أن استهدافا تركيا بالقذائف أدى إلى خروج محطة تحويل كهرباء، تل تمر، (في ريف الحسكة) من الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن المحطة خرجت من الخدمة "بسبب قذائف أطلقها المحتل التركي على قرية أم الكيف - تل جمعة أدت الى تضرر خط الـ66 المغذي للمحطة". وكانت الوزارة أعلنت في 24 أغسطس الماضي خروج المحطة من الخدمة بسبب استهداف تركي أيضا، وذلك بعد نحو أسبوع عن استهداف تركي للمحطة بالقذائف.

وفي السادس من يناير الماضي أيضا تعرضت المحطة لقصف تركي أدى إلى خروجها من الخدمة."

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...