قذائف الاحتلال التركي تخرج محطة تحويل كهرباء تل تمر من الخدمة

أعلنت وزارة الكهرباء أن استهدافا تركيا بالقذائف أدى إلى خروج محطة تحويل كهرباء، تل تمر، (في ريف الحسكة) من الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن المحطة خرجت من الخدمة "بسبب قذائف أطلقها المحتل التركي على قرية أم الكيف - تل جمعة أدت الى تضرر خط الـ66 المغذي للمحطة". وكانت الوزارة أعلنت في 24 أغسطس الماضي خروج المحطة من الخدمة بسبب استهداف تركي أيضا، وذلك بعد نحو أسبوع عن استهداف تركي للمحطة بالقذائف.

وفي السادس من يناير الماضي أيضا تعرضت المحطة لقصف تركي أدى إلى خروجها من الخدمة."