سورية تفقد حصتها في دوري أبطال آسيا ابتداء من 2023

فقدت سورية حصتها في المشاركة بدوري أبطال آسيا بكرة القدم، ابتداء من العام 2023.



وأعلنت اللجنة المؤقتة في الاتحاد السوري لكرة القدم، عبر صفحتها في “فيسبوك”، إن: “الاتحاد الآسيوي أعلن انخفاض المقاعد المخصصة لسوريا في المسابقات الآسيوية، ابتداء من 2023”.

وبحسب الاتحاد الآسيوي فإن “حصة سوريا تراجعت إلى مقعد مباشر في كأس الاتحاد، ونصف مقعد عبر المشاركة في ملحق كأس الاتحاد، في حين فقدنا نصف البطاقة المؤهل لدوري أبطال آسيا”.



وحسمت اللجنة المؤقتة الجدل مسبقا حول هوية الفرق المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي 2023، بحيث يشارك بطل الدوري في الموسم الحالي مباشرة في دور المجموعات، وبطل الكأس في ملحق دور المجموعات.



واشترط الاتحاد حصول الفريقين الفائزين باللقبين، على ترخيص المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي 2023، لكي يتمكنا من المشاركة في النسخة.

ويأتي قرار الاتحاد الآسيوي، بعد قرابة شهر، من إعلان عودة الأندية السورية للمشاركة في دوري أبطال آسيا، عبر مشاركة نادي الجيش، في ملحق البطولة، لنسخة 2022.



وكانت الأندية السورية ترفض المشاركة في مباريات الملحق لمحاولة الحصول على نصف البطاقة طيلة السنوات الماضية، وتتجه مباشرة للبطولة الأسهل، كأس الاتحاد الآسيوي.



وكسر حطين العام الفائت تلك القاعدة، وقدم على نصف مقعد في دوري أبطال آسيا، لكن طلبه قوبل بالرفض، لعدم حصوله على الرخصة اللازمة، وهو ما نجح به الجيش باستيفاء شروط الرخصة في نسخة 2022.



يذكر أن عدم تأهل الجيش لدور المجموعات من أبطال آسيا، سيعني تراجعه تلقائيا ليخوض كأس الاتحاد الآسيوي برفقة تشرين، وإقصاء نادي جبلة بطل الكأس عن المشاركة في كأس الاتحاد.

