تحطم مروحية تقل رئيس الأركان الهندي 

08-12-2021

تحطم مروحية تقل رئيس الأركان الهندي 

تحطم مروحية تقل رئيس الأركان الهندي 

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دفاعي أن مروحية عسكرية تقل رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين راوات تحطمت في جنوب الهند اليوم الأربعاء.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مسؤولين آخرين كانوا برفقة روات عندما تحطمت الطائرة في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد.

وحسب قناة NDTV، فقد قتل أربعة أشخاص في الكارثة، وكان يمكن أن يكون هناك 14 شخصا على متن المروحية المنكوبة.

وقال الجيش الهندي إنه فتح تحقيقا في الحادث، دون أن يعلن عن مصير رئيس الأركان.

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