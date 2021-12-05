مسؤول إماراتي رفيع المستوى يزور طهران غدا الاثنين

05-12-2021

مسؤول إماراتي رفيع المستوى يزور طهران غدا الاثنين

أفادت وكالة أنباء تابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأحد، بأن كبير مستشاري الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، سيزور طهران يوم الاثنين.


وقالت "نور نيوز" إن الشيخ طحنون تلقى دعوة رسمية من علي شمخاني، ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وسيبحث سبل توسيع العلاقات الثنائية مع طهران.

وأشارت الوكالة إلى أن طحنون بن زايد سيلتقي مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، إضافة إلى نظيره الإيراني، موضحة أن تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة، تعتبر من أهداف زيارة الشيخ طحنون الى طهران.

 

المصدر: "رويترز" + "نور نيوز"

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا