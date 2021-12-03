أخلاق الذئاب
يطلق البدو على الذئاب "نسل الملوك".
لماذا يقال خليك ذيب ؟!
لماذا الذيب بالذات ؟
معلومات قد لا نعرفها عن الذئب :
1- لا يأكل الجيفة مطلقًا .
2- هو من السباع ومن سلالة ملوك الحيوانات.
3- لا يحدث عند الذئب زواج المحارم أي أنه لا يتزوج من أمه أو اخته كباقي الحيوانات .
4- وفاء الأزواج لديه منقطع النظير أي أنه يتزوج من ذئبة واحدة مدى الحياة وكذلك تفعل الأنثى و لذلك فإن الذئب يعرف أبناءه فهم يخلقون من أم واحدة وأب واحد .
5- في حالة موت أحد الزوجين يقام حداد من قبل المتبقي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وقد تستمر سنة كاملة تصاحبها حالات انتحار وقليل ما يبقى أحد الزوجين على قيد الحياة.
6- يُلقب الذئب بالابن البار لأنه الحيوان الوحيد الذي يبر والديه بعد وصولهما لمرحلة الشيخوخة وعدم القدرة على مجاراة القطيع في الصيد فيبقى الأبوان في الوكر ويصطاد لهما الأبناء ويطعموهما .
لذلك عندما يطلقون لقب الذئب على رجل فلأنهم يأملون أن يحمل صفات الذئب مثل الشجاعة والوفاء للقطيع وللزوجة والتنزه عن السفاسف وعزة النفس ومبرة الوالدين.
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