30-11-2021
وزارة الاقتصاد تصدر قرارا بمنح حوافز لإنتاج وتصدير الحمضيات
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أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يتضمن منح حوافز إنتاج وتصدير للحمضيات خلال الموسم (2021-2022) وفق ما يلي:
- بالنسبة للمزارع المعتمدة: منح حوافز إنتاج قدرها (30) ل.س لكل/1/ كغ تم تصديره من المزارع المعتمدة.
- بالنسبة لمصدري الحمضيات:
منح حوافز تصديرية قدرها (30) ل.س لكل/1/ كغ تم تصديره من المزارع المعتمدة وتوضيبه في مركز معتمد.
منح حوافز تصديرية قدرها (20) ل.س لكل/1/ كغ تم تصديره من خارج المزارع المعتمدة.
و تحدد فترة تنفيذ البرنامج من 1/11/2021 ولغاية 30/5/2022، على أن يكون تاريخ 30/6/2022 آخر موعد لاستكمال الثبوتيات والوثائق المطلوبة لصرف الدعم في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات– الديوان العام.
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