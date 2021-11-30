وزارة الاقتصاد تصدر قرارا بمنح حوافز لإنتاج وتصدير الحمضيات

30-11-2021

وزارة الاقتصاد تصدر قرارا بمنح حوافز لإنتاج وتصدير الحمضيات

حمضيات

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يتضمن منح حوافز إنتاج وتصدير للحمضيات خلال الموسم (2021-2022) وفق ما يلي:

- بالنسبة للمزارع المعتمدة: منح حوافز إنتاج قدرها (30) ل.س لكل/1/ كغ تم تصديره من المزارع المعتمدة.

- بالنسبة لمصدري الحمضيات:

منح حوافز تصديرية قدرها (30) ل.س لكل/1/ كغ تم تصديره من المزارع المعتمدة وتوضيبه في مركز معتمد.

منح حوافز تصديرية قدرها (20) ل.س لكل/1/ كغ تم تصديره من خارج المزارع المعتمدة.

و تحدد فترة تنفيذ البرنامج من 1/11/2021 ولغاية 30/5/2022، على أن يكون تاريخ 30/6/2022 آخر موعد لاستكمال الثبوتيات والوثائق المطلوبة لصرف الدعم في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات– الديوان العام.

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