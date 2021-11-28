28-11-2021
استشهاد امرأتين وطفلين جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج
استشهدت امرأتان وطفلان وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بريف حلب الشمالي التي تنتشر فيها ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.
وذكرت مصادر محلية أن سيارة مفخخة انفجرت وسط مدينة منبج (نحو 80 كم) شمال شرق حلب ما أدى إلى استشهاد امرأتين وطفلين وإصابة مدنيين اثنين بجروح.
وشهدت مدينة منبج التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” وكنتيجة للانفلات الأمني والممارسات القمعية لمسلحي الميليشيا عدة حوادث مشابهة خلال السنتين الماضيتين راح ضحيتها عدد من المدنيين بين شهيد وجريح وتضررت بعض الممتلكات العامة والخاصة.
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