«النفط» ترفع مخصصات البنزين والمازوت

أعلنت وزارة النفط، عن رفع سقف التعبئة للآليات التي تتعامل مع المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة، وذلك اعتباراً من اليوم.

وأصبح سقف التعبئة للآليات العاملة على البنزين 60 بدلاً من 40 ليتر شهرياً، من خارج المخصصات الشهرية.

كما تم إضافة شريحة الدراجات النارية بواقع 10 ليتر شهرياً، وبالنسبة للآليات العاملة على المازوت تم إضافة شريحة الجرارات الزراعية بواقع 40 ليتر شهرياً.

وكانت قد خصصت وزارة التجارة الداخلية بيع 40 ليتر لكل من مادة المازوت الحر، والبنزين أوكتان 90، عبر البطاقة الإلكترونية.

وبموجب القرار، حددت سعر الليتر الواحد من المازوت بـ1700 ليرة، ليتر البنزين أوكتان 90، بـ2500 ليرة.

واستثنت الوزارة، مركبات نقل الأشخاص والبضائع (التي يتم منحها مخصصات يومية حسب طبيعة عملها) والدراجات النارية والجرارات الزراعية بمختلف أنواعها العاملة على البنزين والمازوت، من هذا القرار.

ورفعت سعر ليتر المازوت المدعوم بنحو 178%، ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان 180 ليرة، وسعر ليتر البنزين أوكتان 95 إلى 3 آلاف ليرة.