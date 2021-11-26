الرئيس الجزائري: من المفترض مشاركة سورية في القمة العربية القادمة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، إنه من المفترض أن تشارك سورية في القمة العربية القادمة في الجزائر، مضيفا أن بلاده تسعى لأن تكون القمة "جامعة للصف العربي".

وجاء تصريح تبون في حديثه مع ممثلي وسائل إعلام محلية.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قال في تصريح سابق، إن مشاركة سورية في القمة العربية مرتبطة بالمشاورات، وعبر عن أمله أن تسود الإيجابية هذه المشاورات وتشارك سورية في القمة.

المصدر: RT