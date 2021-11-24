السعودية.. قفزة في صادرات الذهب الأسود

24-11-2021

السعودية.. قفزة في صادرات الذهب الأسود

نفط السعودية

نشرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأربعاء، بيانات عن صادرات المملكة في سبتمبر 2021، والتي أظهرت قفزة كبيرة في صادرات النفط الخام.

ووفقا للبيانات فقد صعدت صادرات النفط السعودية في سبتمبر الماضي بواقع  34.3 مليار ريال (حوالي 9.14 مليار دولار) أي بنسبة 97.8% على أساس سنوي.

فيما ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية 38.2٪ على أساس سنوي في سبتمب 2021.

كذلك أشارت البيانات إلى ارتفاع واردات البضائع السعودية بنسبة 9.2% (3.8 مليار ريال) في سبتمبر 2021.

المصدر: رويترز

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