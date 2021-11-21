اعتقال إرهابيين وضبط صواريخ في كركوك

أكد المقر المتقدم لعمليات المشتركة في كركوك، عن اعتقال إرهابيين اثنين وضبط عبوات وصواريخ.



وقال قائد المقر الفريق الركن علي الفريجي في بيان، إنه "خلال فعاليتنا في اليومين الماضيين تم القاء القبض ارهابيين عدد (٢) وفق المادة ١/٤ والقاء القبض وفق مواد قانونية اخرى (٧) فقط".



وأضاف أنه "تم العثور على اعتدة مختلفة عدد (١)، والعثور على عبوات ناسفة عدد (١٤) و(٧) صورايخ معدة للاطلاق"، مؤكداً "العثور على مواد اخرى متفجرة (٥) والعثور على وكر للدواعش يحتوي على صاروخ قاذفة عدد (٢)"