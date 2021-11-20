أطباء السودان: حصيلة قتلى المحتجين على الانقلاب تبلغ 40 شخصا

أكدت لجنة أطباء السودان المركزية أن عدد المتظاهرين الذين قتلوا من قبل قوات الأمن خلال المظاهرات المناهضة لاستيلاء العسكريين على الحكم في البلاد أواخر أكتوبر بلغ 40 شخصا.



وأكدت اللجنة على صفحتها في "فيسبوك" اليوم السبت أن ارتفاع حصيلة القتلى جاء بعد وفاة شاب في سن 16 عاما فارق الحياة متأثرة بإصابته برصاص حي في الرأس والرجل خلال مظاهرة نظمت في 17 نوفمبر.



ونظمت سلسلة مظاهرات شعبية خلال الأسابيع الأخيرة في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من السودان احتجاجا على حل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أواخر أكتوبر حكومة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك وتشكيل العسكريين مجلسا سياديا جديدا.



وعلى الرغم من التحذيرات الدولية، استخدمت قوات الأمن القوة بما يشمل الرصاص الحي لتفريق المحتجين.



المصدر: RT