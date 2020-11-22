7 ملايين ليتر مازوت وزعت في اللاذقية.. يوسف: الأولوية لمتضرري الحرائق

أكد عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية والمحروقات علي يوسف استمرار عمليات توزيع مازوت التدفئة لتبلغ الكميات الموزعة 7.2 ملايين ليتر منذ بداية عملية التوزيع حتى تاريخه.



وأشار يوسف إلى أن المناطق المستهدفة حالياً هي وفق الأولوية للمناطق المتضررة من الحرائق والمناطق الأكثر برودة، مشيراً إلى أن التوزيع بمعدل 200 ليتر لكل عائلة كدفعة أولى.



وأضاف: إنه سيتم استكمال عمليات التوزيع ضمن مدينة اللاذقية مع الانتهاء من المناطق المتضررة بمعدل 100 ليتر لكل عائلة كإجراء مؤقت ليشمل أكبر عدد من العائلات، منوهاً بأن كمية الـ200 ليتر قائمة كدفعة أولى ولم تتغير كما يشاع.



ولفت يوسف إلى أن الكميات الموزعة حتى يوم أمس، بلغت 1201900 ليتر في منطقة اللاذقية، 1351344 ليتراً في منطقة الحفة، 1717800 في منطقة القرداحة، 2924500 في منطقة جبلة.





عبير سمير محمود