هل ترغب في اتخاذ كافة التدابير للوقاية من مرض الزهايمر؟ نقدم لك أفضل الأعشاب لتنشيط الذاكرة.



6 أعشاب لتنشيط الذاكرة



هل تعلم أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز عمل الدماغ؟ حيث يؤثر كل ما تأكله على أدائك المعرفي، ويمكن أن تكون الأعشاب الموجودة في مطبخك مفيدة جدًا في تعزيز قدراتك العقلية والمعرفية، إليك أفضل الأعشاب لتنشط الذاكرة:



أعشاب لتنشيط الذاكرة



تتعدد الأعشاب لتنشيط الذاكرة المستخدمة، ومن أبرز هذه الأعشاب لتنشيط الذاكرة الاتي:



1. الزعتر



تعد عشبة الزعتر مفيدة حقًا لتعزيز صحة دماغك، فهي تعد من الأمثلة على أعشاب لتنشيط الذاكرة، حيث أن الزيوت المتطايرة في هذه العشبة، تزيد من مستويات الأحماض الدهنية أوميغا 3، وخاصة حمض الدوكوزاهيكسينويك (DHA) في الدماغ.



تحمي الأحماض الدهنية أوميغا 3 الدماغ، من خلال الوقاية من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر أو الخرف، كما أنها تحسن التعلم والذاكرة، إذ يحتوي الزعتر أيضًا على مركبات الفلافونويد التي تزيد من قدرتها المضادة للأكسدة، الأمر الذي يحمي خلايا الدماغ.



2. الريحان



يعتبر الريحان المقدس عشبًا قويًا نظرًا لخصائصه الطبية العديدة، ويحتوي الزيت العطري المشتق من هذه العشبة على الكافور (Camphor tree)، والأوجينول (Eugenol)، والنيرول (Nerol)، وعدد من التربين (Terpene)، والفلافونويد (Flavonoids)، كما أن مقتطفات الميثانول من الريحان يمكن أن تكون مفيدة في الحد من تلف الدماغ بسبب انخفاض الدورة الدموية الدماغية.



علاوة على ذلك، كونه مادة متكيفة تساعد الجسم على الاستجابة بشكل أفضل للإجهاد ، فهو يساعد في تخفيف التوتر عن طريق تقليل إنتاج هرمونات التوتر، ويمكنك أيضًا استخدام زيت الريحان كعلاج عطري لتعزيز الذاكرة والتركيز.



3. الميرمية



تحتوي عشبة الميرمية على حمض الكارنيوس، الذي يمنع تلف الجذور الحرة في المخ، ويزيد من إنتاج الجلوتاثيون المضاد للأكسدة والشيخوخة، الذي يستخدم لعلاج عدد من الاضطرابات العصبية بما في ذلك مرض الزهايمر والتوحد، كما تمنع المركبات الموجودة في هذه العشبة، من تلف الناقل العصبي الذي يعزز من قوة الذاكرة وقدرات التعلم.



4. حصى البان



تعرف هذه العشبة أيضًا باسم إكليل الجبل، وتمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، كما تساعد عشبة إكليل الجبل في محاربة أضرار الجذور الحرة في الدماغ، وتحتوي هذه العشبة على حمض الكارنوسيك، الذي يساهم في حماية المخ من الإصابة بالسكتة الدماغية، والحالات العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر.



5. عشبة الجنكة



تستخدم هذه العشبة منذ فترة طويلة كعلاج للزهايمر، وهو علاج شائع في الطب الصيني التقليدي ومعروف بفوائده الجمة، إذ يشار إلى أن أن عشبة الجنكة قد تساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية بصورة جزئية عن طريق تحفيز الدورة الدموية التي بدورها تعزز من تدفق الدم إلى الدماغ.



يمكن للجنكة أيضًا حماية خلايا المخ، وإصلاح تلف الأنسجة العصبية الناتجة عن انخفاض تدفق الدم إلى المخ.



6. الجينسنغ



تحتوي عشبة الجينسنغ على مواد كيميائية مضادة للالتهابات تسمى جينسينوسيدات (Ginsenosides) التي تساعد في تقليل مستويات المخ بيتا أميلويد (Amyloid beta) التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإصابة بمرض الزهايمر.