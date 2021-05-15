5 مشروبات عشبية مغلية تحقق فوائد مذهلة لجسمك.. هل تتناولها؟

يعتمد الكثير من الأشخاص على شاي الأعشاب نظراً للفوائد الصحية الذهبية التي يقدمها، ومنها مساعدة الهضم، وتحسين مستويات الكوليسترول، ومكافحة العدوى وتسكين الآلام، وعلاج أعراض البرد، وتقوية المناعة وغيرها من الفوائد.



إليكم 5 أنواع من شاي الأعشاب (مغلي بعض الأعشاب) الصحية يمكن تجربتها وحدد فائدتها بالنسبة لجسم الإنسان، ومن هذه الأعشاب:



الشاي الأخضر:



مشروب غني بمضادات الأكسدة، والتي تلعب دوراً في توازن صحة الجسم. ويحسن الذاكرة. كما يعمل على إرخاء العضلات، و زيادة الشعور بالهدوء، ولديه القدرة على تحفيز نشاط الدماغ .



مغلي النعناع:



يساعد مغلي النعناع على الهضم، ويساعد في تقليل الغازات والانتفاخ، وعلى عكس الشاي الأخضر، يعتبر شاي النعناع خاليًا من الكافيين، وبذلك فهو مناسب للنوم.



الزنجبيل :



يعدّ مغلي الزنجبيل، مشروبا مليئا بمضادات الأكسدة التي تمنع أنواعا معينة من السرطان، ويُعتقد أنّ الزنجبيل يخفف ويمنع الصداع، والصداع النصفي ويخفض ضغط الدم، و قد تجد النساء الحوامل أنّ مغلي الزنجبيل يخفف من غثيان الصباح.



مغلي الميرمية:



من فوائد مغلي الميرمية، أنه يوازن مستويات السكر في الدم، ويقلل من مقاومة الأنسولين، ويستخدم للتقليل من ألم التهاب الحلق.



شاي البابونج :



يعرف شاي البابونج بقدرته على تقليل القلق والنوم، ويساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم، وتسهيل الهضم.