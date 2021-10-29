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4 محطات لتحلية مياه الشرب في الحسكة

تسلمت المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة أربع محطات لتحلية المياه بغية تركيبها ووضعها في الخدمة خلال الفترة القريبة القادمة.


و بين مدير عام المؤسسة المهندس محمود عكلة أن المحطات سيتم تركيبها في أربعة مواقع هي حدائق الواحة والبلابل والثورة وفي حي المريديان بمركز مدينة الحسكة.

وأوضح أن إنتاج المحطة الواحدة يبلغ 10 أمتار مكعبة في الساعة بمعدل 500 متر مكعب يوميا للمحطات الأربع التي تكمن أهميتها بتأمين مياه الشرب لسكان المدينة في حالات الطوارئ وقطع المياه من قبل المحتل التركي، مبينا أنه سيتم تركيب المحطات خلال الفترة القريبة القادمة.

وعانت مدينة الحسكة وريفها الغربي خلال أشهر الصيف من قطع المحتل التركي ومرتزقته مياه الشرب وايقاف الضخ من محطة علوك.