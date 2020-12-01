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29 منظمة حقوقية تطالب الكونغرس بإلغاء صفقة أسلحة مع الإمارات

طالبت 29 منظمة حقوقية، الكونغرس الأمريكي بوقف صفقة أسلحة للإمارات تشمل صواريخ وطائرات مقاتلة، بقيمة 23 مليار دولار.

ووقعت المنظمات الناشطة في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة على خطاب يعارض الصفقة، حسبما ذكرت "رويترز" يوم أمس.

وأعرب سيث بايندر من "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" الذي تبنى تلك الجهود عن أمله في وقف كامل لهذه المبيعات.

ورأى أنه إذا لم يكن وقف الصفقة ممكناً على المدى القريب، إلا أنه يرسل إشارة مهمة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن القادمة فحواها أن هناك منظمات متنوعة تعارض هذه الصفقة.

وتقدم ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون لوقف الصفقة.

وتشمل الصفقة طائرات مسيرة من إنتاج شركة "جنرال أتوميكس"، وطائرات "إف-35" المقاتلة وهي من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن"، وكذلك صواريخ تنتجها شركة "رايثيون".