2,5 مليار تصرف في السويداء فهل ستنهض ؟

أوضحت مديرة فرع هيئة الاستثمار في السويداء جيهان العوام أن قانون الاستثمار الجديد رقم /١٨/ لعام ٢٠٢١ سيوفر المزيد من المشروعات الاستثمارية في المحافظة، لما يحمله هذا القانون من ميزات مشجعة ومحفزات استثمارية كبيرة للمستثمرين، علماً أن المحافظة تشهد إقبالاً جيداً على المشروعات الاستثمارية.



وأضافت العوام: إن فرع الهيئة منح هذا العام سبعة تراخيص لعدد من المشروعات الاستثمارية، بقيمة مالية تبلغ مليارين و٥٠٠ مليون ليرة وذلك بواقع أربعة مشروعات صناعية كمشروع صناعة شرائح وصناديق البولي، ومشروع صناعة منتجات من اللدائن وصناعة أكياس النايلون، ومشروع صناعة وإعادة بناء الإطارات المطاطية، ومشروع صناعة المعقمات والمطهرات السائلة البيضاء والبودرة الطبية والصابون السائل.



حيث تبلغ التكلفة المالية لهذه المشروعات الصناعية نحو مليار و٨٠٠ مليون ليرة مع تأمينها لنحو ٦٠ فرصة عمل, إضافة إلى ثلاثة مشروعات زراعية لتربية الأغنام وتسمين الخراف وزراعة المحاصيل العلفية، حيث تبلغ التكلفة المالية لهذه المشروعات نحو ٧٠٠ مليون ليرة مع تأمين ٢٥ فرصة عمل.



ويشار إلى أن الفرع منح العام الماضي أيضاً «١٤» مشروعاً استثمارياً (صناعياً – زراعياً) حيث تبلغ القيمة المالية لهذه المشروعات نحو ثلاثة مليارات ليرة.